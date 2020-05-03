مارسيليا يحتفي بعودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 7 سنوات May 3, 2020 15:38 1:05 دقيقة احتفى مارسيليا بعودته إلى دوري أبطال أوروبا بعد غياب دام 7 سنوات وذلك من خلال فيديو نشر فيه أبرز وأهم لقطات هذا الموسم. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 1:05 دقيقة مارسيليا يحتفي بعودته إلى دوري أبطال أوروبا 1:30 دقيقة مانشستر يونايتد يحتفل بعيد ميلاد أسطورته بيكام 3:11 دقيقة فلامنغو يسمح باستخدام علامته التجارية 2:44 دقيقة تأجيل موعد اختيار اللاعبين الصاعدين إلى الـNBA 2:21 دقيقة السبشيل وان يزرع الخضروات ويوصلها إلى الملعب 1:03 دقيقة الاتحاد التونسي يضع شروطا صارمة تحسبا لعودة النشاط 0:49 دقيقة كورونا - الخوف يتملك لاعبي البريميرليغ قبل العودة 0:45 دقيقة ويليان يفاجئ جماهير تشيلسي ويتحدث عن وجهته المقبلة 1:11 دقيقة فيرنر يفضل الاحتراف الخارجي على الانضمام لبايرن 0:34 دقيقة ميامي هيت سيعود إلى التدريبات قريباً جداً