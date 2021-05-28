ماذا قال فيرناندينيو عن نهائي دوري أبطال أوروبا ؟ من قبل beIN SPORTS May 28, 2021 18:27 0:51 دقيقة قال فيرناندينيو لاعب مانشستر سيتي إن الفوز بدوري أبطال أوروبا يعدّ إنجازاً كبيراً، مؤكداً أن التتويج بهذا اللقب سيكون من أكثر اللحظات فخراً في تاريخ مسيرته الكروية. مقابلات دوري أبطال أوروبا مانشستر سيتي تشيلسي فيرناندينيو -آخر الفيديوهات 0:51 دقيقة الشناوي: "واجهنا صعوبات كبيرة قبل الفوز باللقب" 0:32 دقيقة عمرو السولية يكشف عن العهد الذي قطعه نجوم الأهلي 0:56 دقيقة موسيماني عن فوز الأهلي بالسوبر: "لعبنا بقلوبنا" 0:47 دقيقة محمد عزيز: "الشوط الثاني كان حاسماً" 1:27 دقيقة توخيل: "سيتي أقوى فريق في العالم حالياً لكن..." 4:25 دقيقة الأهلي المصري يتوّج بطلاً لكأس لسوبر الإفريقي 0:51 دقيقة ماذا قال فيرناندينيو عن نهائي دوري أبطال أوروبا ؟ 0:37 دقيقة ريال مدريد يتعاقد مع ديفيد ألابا لخمسة مواسم 0:52 دقيقة دي بروين: "سنقدّم أفضل ما لدينا أمام تشيلسي" 1:20 دقيقة غوارديولا يقرّ بصعوبة مواجهة تشيلسي