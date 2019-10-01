ماذا قال غوارديولا عن مواجهة دينامو زغرب ؟ October 2, 2019 00:32 1:19 دقيقة قال مدرب مانشستر سيتي الإسباني جوسيب غوارديولا إنه راضٍ عن أداء لاعبيه في مباراة دينامو زغرب الكرواتي بيد أنه أعرب عن قلقه من الإهدار المتكرّر للفرص السانحة للتسجيل. جوسيب غوارديولا -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة ماذا قال غوارديولا عن مواجهة دينامو زغرب ؟ 2:21 دقيقة بوكيتينو يوضح أسباب السقوط الكارثي أمام بايرن 1:47 دقيقة ما هو سبب تغيير كورتوا بين شوطي مباراة ريال وبروج؟ 1:55 دقيقة ألفونس أريولا: كنتُ مستعداً للدخول 1:57 دقيقة زيدان يركّز على النقاط الإيجابية في مباراة بروج 1:15 دقيقة توخيل: تجاوزنا فريقاً صعباً 1:02 دقيقة إدريسا غاي: عملنا كفريق وفزنا 4:22 دقيقة أتلتيكو مدريد يغلب لوكوموتيف موسكو بثنائية 3:35 دقيقة سيتي يُضيف دينامو زغرب إلى قائمة ضحاياه 3:41 دقيقة يوفنتوس يتجاوز عقبة باير ليفركوزن بيسر