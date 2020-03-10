ماذا قال روبرتسون عن مواجهة أتلتيكو مدريد ؟ March 10, 2020 15:59 7:01 دقيقة مقابلات أندي روبرتسون -آخر الفيديوهات 0:34 دقيقة تعيين هايكو هيرليتش مدرباً جديداً لأوغسبورغ 9:48 دقيقة كلوب: "علينا أن نقدم أداءً استثنائياً" 7:01 دقيقة ماذا قال روبرتسون عن مواجهة أتلتيكو مدريد ؟ 0:26 دقيقة الاتحاد المصري يعلن حظر الحضور الجماهيري 0:30 دقيقة مباراة لايبزيغ وتوتنهام - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة أتالانتا وفالنسيا - التغطية الخاصة 0:25 دقيقة إصابة "مالك" أولمبياكوس ونوتنغهام بفيروس كورونا 10:41 دقيقة موجز الأخبار 0:53 دقيقة عدوى إقامة المباريات بدون جمهور تصل إلى ألمانيا 3:05 دقيقة سولشار يفوز ذهاباً وإياباً على السيتي في موسم واحد