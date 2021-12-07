وكان ميلان البادئ بالتسجيل عبر مدافعه الإنكليزي فيكايو توموري (29)، لكن ليفربول رد بهدفي المصري محمد صلاح (36) والبلجيكي ديفوك أوريغي (55).

وهو الفوز الثاني لليفربول على ميلان في أربع مواجهات بين الفريقين في دوري الابطال مقابل خسارة وتعادل.

وبات ليفربول أول فريق إنكليزي يحقق العلامة الكاملة في دور المجموعات في المسابقة القارية العريقة.

وخاض ليفربول المباراة بتشكيلة رديفة ضمنها ثلاثة لاعبين أساسيين فقط هم حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر والمهاجمان صلاح والسنغالي ساديو مانيه.

وسجل النجم المصري محمد صلاح الهدف السابع في المسابقة هذا الموسم.

وبهذه النتيجة أكمل ميلان الدور الأول محتلاً المركز الرابع بـ4 نقاط.