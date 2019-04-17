وسجل كل من السينغالي ساديو مانيه (26) والمصري محمد صلاح (65) والبرازيلي روبرتو فيرمينو (77) والهولندي فيرجيل فان ديك (84) رباعية الفريق الإنكليزي فيما دوّن البرازيلي إيدير ميليتاو هدف بورتو الوحيد في الدقيقة 68.

وسيواجه ليفربول في نصف النهائي فريق برشلونة الإسباني الذي أزاح مانشستر يونايتد من ربع النهائي.

ويذكر أن ليفربول فاز ذهاباً على بورتو 2-صفر.



تفاصيل مباراة ليفربول وبورتو

نهاية المباراة بفوز ليفربول على بورتو 4-1

84: الهولندي فان ديك يدوّن الهدف الرابع للفريق الإنكليزي (4-1)

77: روبرتو فيرمينو يسجل الهدف الثالث برأسية رائعة (3-1)

72: مانيه يضيع طريق الشباك

68: بورتو يذلل الفارق برأسية إيدير ميليتاو

65: المصري محمد صلاح يسجل الهدف الثاني لفريق ليفربول

54: رأسية سواريز مرت برداً وسلاماً على حصون ليفربول

عودة المباراة في شوطها الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على بورتو بهدف لصفر

41: نال الاحباط من لاعبي بورتو بعد هدف ليفربول الأول

28: المصري محمد صلاح في التمرير والسينغالي مانيه يسجل الهدف الأول للفريق الإنكليزي (1-صفر)

25: ضغط برتغالي رهيب منذ بداية المباراة على الخط الخلفي لفريق ليفربول لكن النتيجة لا تزال على حالها (0-0).

15: المالي ماريغا يواصل اهدار الفرص

11: أصدقاء المدافع السابق لريال مدريد بيبي في الهجوم من أجل خطف هدف مبكر والبحث عن هدف آخر لتعديل الكفة بين نتيجتي الذهاب والإياب في المقابل ينتهج رفاق المصري محمد صلاح طريقة الهجمات المرتدة لضرب حصون بورتو.

01: تصويبة كورونا (بورتو) مرت فوق الخشبات الثلاثة لمرمى ليفربول

بداية المباراة في ملعب دراغاو (ليفربول فاز ذهاباً في انكلترا 2-صفر)

التشكيلة الأساسية للفريقين: المصري محمد صلاح أساسي في تشكيلة ليفربول والجزائري ياسين إبراهيمي حاضراً في اللائحة الأساسية لفريق بورتو