افتتح نابولي التسجيل مبكراً في الدقيقة الخامسة من ركلة جزاء ترجمها البولندي بيوتر زيليسنكي إثر احتساب لمسة يد على جايمس ميلنر، وكاد الفريق الإيطالي أن يعزز النتيجة في الدقيقة 18 إثر ركلة جزاء ثانية احتسبت على فيرجيل فان دايك، لكن النيجيري فيكتور أوسيمين فشل في ترجمتها بعد تصدٍ ناجح من الحارس البرازيلي أليسون بيكر.

وكثّف لاعبو نابولي من هجماتهم على الـ"ريدز" بغية تعزيز النتيجة وكان لهم ما أرادوا في الدقيقة 31 بعد ثنائية جميلة بين زيلينسكي والكاميروني أنغيسا أنهاها الأخير في شباك بيكر.

ورغم محاولات لاعبي ليفربول الحثيثة لتقليص النتيجة في الدقائق العشر الأخيرة من الشوط الأول، إلا أن نابولي عمّق جراح ضيفه الإنكليزي بهدف ثالث في الدقيقة 44 عبر البديل الأرجنتيني جيوفاني سيميوني نجل مدرب أتليتيكو مدريد دييغو سيميوني الذي تلقى الكرة على طبق من ذهب أمام المرمى من قبل الجورجي المتألق خفيتشا كفاراتسخيليا. وسجّل سميوني الوافد الجديد إلى نابولي، هدفه الأول مع الفريق في جميع المسابقات.

وصدم نابولي رجال المدرب الألماني يورغن كلوب بهدف رابع (47) في مستهل الشوط الثاني عبر زيلينسكي الذي سجّل هدفه الشخصي الثاني قبل أن يرد ليفربول بعد دقيقتين بهدف جميل للكولومبي لويس دياز.