ليفربول يتلقى آلاف الشكاوى من جماهيره من قبل beIN SPORTS June 1, 2022 15:32 1:04 دقيقة قال الرئيس التنفيذي لنادي ليفربول بيلي هوغان، إن أكثر من خمسة آلاف مشجع من جماهيره التي تواجدت في باريس خلال نهائي دوري أبطال أوروبا، بعثت بخطابات تشرح فيها تفاصيل ما حدث. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا ليفربول -آخر الفيديوهات 10:23 دقيقة كانتي: "لم نتمكن من الاستمرار" 1:06 دقيقة نادال يثير التكهنات مجدداً حول مستقبله 1:04 دقيقة ليفربول يتلقى آلاف الشكاوى من جماهيره 0:34 دقيقة وست هام يقترب من التعاقد مع المغربي نايف أكرد 3:31 دقيقة المنتخب الفرنسي يستعد للاستحقاقات المقبلة 0:48 دقيقة تقارير - كيليني يقترب من الانضمام إلى لوس أنجليس 0:38 دقيقة كاساتكينا إلى نصف نهائي بطولة كبرى للمرة الأولى 0:47 دقيقة الحكم على زوما بـ180 ساعة من الخدمة المجتمعية 0:58 دقيقة مانشستر يونايتد يعلن رسمياً رحيل بول بوغبا 0:18 دقيقة مباراة إيطاليا والأرجنتين – التغطية الخاصة