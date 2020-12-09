ودخل ليفربول للمباراة التي أقيمت مساء الأربعاء وهو ضامناً للتأهل إلى ثمن النهائي متصدراً المجموعة، وتمكن نجم الفريق الإنكليزي وهدافه محمد صلاح من افتتاح التسجيل مبكراً جداً في الدقيقة الأولى قبل أن يتعادل ألكسندر سكولز لأصحاب الأرض من ركلة جزاء في الدقيقة 62.

وأصبح محمد صلاح هو الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال عقب تسجيله للهدف الـ22 خلال مسيرته مع الريدز في المسابقة الأوروبية الكبرى.

وبذلك تصدر ليفربول ترتيب المجموعة الرابعة برصيد 13 نقطة متفوقاً بفارق نقطتين أمام أتالانتا الإيطالي الذي فاز على مستضيفه أياكس الهولندي بهدف دون رد، فيما حل أياكس ثالثاً برصيد 7 نقاط وذهب إلى المشاركة في مسابقة الدوري الأوروبي وجاء ميتييلاند في المركز الرابع والأخير برصيد نقطتين.

وأراح المدرب الالماني يورغن كلوب بعض لاعبيه الأساسيين أبرزهم ثنائي الهجوم السنغالي ساديو ماني والبرازيلي روبرتو فيرمينو، إضافة إلى الظهير الأيسر الاسكتلندي أندرو روبرتسون ولاعبي الوسط الهولندي جورجينيو فينالدوم والقائد جوردان هنردسون.

وبلغ معدل لاعبي بطل إنكلترا على أرض الملعب 24 عامًا و26 يومًا وهي أصغر تشكيلة أساسية للنادي في تاريخ مشاركاته في دوري الأبطال حيث كان يخوض مباراته رقم 128.

وافتتح الدولي المصري التسجيل عندما وصلته كرة مررها أحد لاعبي الخصم خاطئة فراوغ احد المدافعين واكمل طريقه نحو المنطقة حيث سدد الكرة قبل ان يقع ارضًا اثر مضايقة من المدافعين (1).

وشهد الشوط الثاني دخول بيلي كوميتيو بديلًا الذي أصبح أصغر لاعب في تاريخ ليفربول في دوري الابطال (18 عامًا و25 يومًا)، وفق موقع "أوبتا" للإحصاءات.

وسجل ميتييلاند الذي كان الطرف الأفضل في المواجهة هدف التعادل عبر الكسندر شولز من ركلة جزاء اثر عرقلة الحارس الايرلندي كايومهين كيليهير على اندريس دريير (62).

وألغى حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" هدفًا للفريق الدنماركي بداعي التسلل على شولز (79).