متابعة: فراس بن أحمد

وافتتح الدولي المصري محمد صلاح التسجيل في الدقيقة 2 من علامة الجزاء ثم أضاف البلجيكي ديفوك أوريجي الهدف الثاني في الدقيقة 87.

ودوّن صلاح ثاني أسرع هدف في تاريخ المباريات النهائية في العصر الحديث للمسابقة، بعد مدافع ميلان الإيطالي باولو مالديني في نهائي 2005 ضد ليفربول بالذات (50 ثانية)، علماً بأن أنريكي ماتيوس سجل لريال مدريد الاسباني بعد دقيقة من بداية نهائي 1959 ضد رينس الفرنسي (2-صفر).

ورفع ليفربول رصيده إلى ستة ألقاب بعد 1977 و1978 و1981 و1984 و2005، فيما أخفق توتنهام في أول نهائي له في المسابقة العريقة. وانفرد ليفربول في المركز الثالث التاريخي بعد ريال مدريد الإسباني (13) وميلان الإيطالي (7)، بعدما كان يتساوى مع برشلونة الاسباني وبايرن ميونيخ الألماني.

مباراة ليفربول وتوتنهام - أحداث وأهداف النهائي

ليفربول - توتنهام | ليفربول يتوج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخه.

ليفربول - توتنهام | نهاية المباراة بفوز ليفربول على توتنهام 2-صفر

دق 87: ليفربول - توتنهام | البلجيكي ديفوك أوريجي يضيف الهدف الثاني لفريق ليفربول (2-صفر)

دق 85: ليفربول - توتنهام | أليسون يبدع في ابعاد كرة إريكسون الرائعة

دق 80: ليفربول - توتنهام | محاولة مزدوجة خطيرة لفريق توتنهام

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دق 74: ليفربول - توتنهام | ديلي آلي حاول خداع الحارس البرازيلي أليسون

دق 69: ليفربول - توتنهام | تصويبة ميلنر تحبس الأنفاس

دق 58: ليفربول - توتنهام | رأسية البلجيكي يان فيرتونغن كانت برداً وسلاماً على شباك ليفربول

ليفربول - توتنهام | عودة المباراة في شوطها الثاني

ليفربول - توتنهام | نهاية الشوط الأول بتقدم ليفربول على توتنهام (1-صفر) بهدف سجله المصري محمد صلاح من علامة الجزاء.

دق 38: ليفربول - توتنهام | حارس توتنهام لوريس يتألق في ابعاد كرة الاسكتلندي روبرتسون

دق 26: ليفربول - توتنهام | إذا استثنينا هدف محمد صلاح من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، فإن المواجهة متكافئة مع أفضلية نسبية لفريق توتنهام الذي أخذ بزمام المواجهة بينما تراجع ليفربول وبقي ينتظر منافسه في حصونه.

دق17: ليفربول - توتنهام | تصويبة ألكساندر أرنولد القوية مرت قريبة من مرمى الفرنسي لوريس

دق02: ليفربول - توتنهام | ليفربول يتحصل على ركلة جزاء بعد مرور 26 ثانية على الانطلاق ومحمد صلاح ينفذها بنجاح ليفتتح التسجيل لفريق ليفربول (1-صفر)

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ليفربول - توتنهام | الآن دخول الفريقين لأرضية الملعب من أجل القيام بالحركات الاحمائية

التشكيلة الأساسية للفريقين: نجم ليفربول المصري محمد صلاح حاضراً في تشكيلة المدرب الألماني يورغن كلوب الذي زج بالبرازيلي فيرمينيو منذ البداية في المقابل الهداف هاري كاين يعود بعد غياب طويل إلى التشكيلة الأساسية لتوتنهام.

ليفربول - توتنهام | المعلق رؤوف خليف من موقع التعليق في ملعب واندا ميتروبوليتانو

ليفربول - توتنهام | حافلة فريق ليفربول تصل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد

ليفربول - توتنهام | حافلة فريق توتنهام تصل إلى ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد