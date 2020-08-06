لونغليه جاهز للقاء نابولي ويبعث برسالة إلى لبنان من قبل beIN SPORTS August 6, 2020 15:12 0:30 دقيقة أكد الفرنسي كليمون لونغليه مدافع برشلونة في حديث حصري، جاهزيته لمباراة نابولي الحاسمة في دوري أبطال كما بعث برسالة تعاطف لشعب لبنان بعد الانفجار الضخم الذي عاشته العاصمة بيروت. نابولي الإيطالي برشلونة كليمون لونغليه -آخر الفيديوهات 2:19 دقيقة الأندية المصرية تواصل استعداداتها 2:34 دقيقة فاينورد يفتح تدريباته أمام جماهيره 2:11 دقيقة كيف سيكون ظهور الأندية الفرنسية أوروبياً؟ 2:11 دقيقة ألمانيا مرشحة لتحقيق مكاسب كبيرة 1:56 دقيقة مواجهة واعدة بين ليفركوزن وغلاسكو 1:23 دقيقة هل سينجح روما في الإطاحة بالفريق الأندلسي؟ 2:36 دقيقة إشبيلية يسعى لاسترجاع أمجاده في الدوري الأوروبي 0:44 دقيقة انتر ميلان يضم رسمياً أليكسيس من مانشستر يونايتد سانتوس البرازيلي يقيل المدرب فيريرا 2:02 دقيقة كريس بول يقود ثاندر للفوز على ليكرز