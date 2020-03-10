بلغ لايبزيغ الألماني الدور ربع النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه بفوزه الكبير على ضيفه توتنهام الإنكليزي، وصيف بطل النسخة الأخيرة، 3-صفر الثلاثاء على ملعب "ريد بول أرينا" في لايبزيغ في إياب الدور ثمن النهائي.

وحسم لايبزيغ نتيجة المباراة في شوطها الأول بتسجيله ثنائية عبر قائده الدولي النمساوي مارسيل سابيتسر في الدقيقة 10 و21، قبل أن يضيف بديله الدولي السويدي إميل فورسبرغ الهدف الثالث بعد 20 ثانية من دخوله ومن أول لمسة (87).

وكان لايبزيغ فاز 1-صفر ذهاباً في لندن.

وهي المشاركة الثانية فقط للايبزيغ الذي تأسس عام 2009، في المسابقة القارية بعد الأولى الموسم قبل الماضي عندما خرج من دور المجموعات بحلوله ثالثاً في المجموعة السابعة وأكمل مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" وبلغ ربع النهائي بها قبل أن يخرج على يد مرسيليا الفرنسي.

في المقابل، فشل توتنهام في تكرار إنجاز الموسم الماضي في نصف نهائي المسابقة القارية العريقة عندما حقّق المعجزة بقلب الطاولة على أياكس أمستردام الهولندي محولاً تخلفه صفر-1 ذهاباً في لندن وصفر-2 في الشوط الأول إياباً، إلى فوز 3-2 بفضل هاتريك مهاجمه الدولي البرازيلي لوكاس مورا سجله في الشوط الثاني.

وخاض توتنهام المباراة في غياب العديد من العناصر الأساسية بسبب الإصابة أبرزها قائده الدولي هاري كاين والجناح الدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين والوافد الجديد الهولندي ستيفن بيرغفيين والفرنسي موسى سيسوكو.

- نهاية المباراة بفوز مستحق وتأهل تاريخي للايبزيغ الذي بلغ الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

(87) - السويدي فورسبيرغ يسجل الهدف الثالث للايبزيغ لحظات بعد دخوله بديلاً لصحاب الثنائية سابيتسر.

- إصابات كثيرة ومؤثرة وخسارة محبطة في الذهاب كلها عوامل جعلت توتنهام يظهر بهذا المستوى السيء والضعيف جداً.

- بعد ثنائية لايبزيغ في الشوط الأول فقد توتنهام الحافز وأصاب الإحباط أغلب لاعبيه الذي بدا وكأنهم استسلموا لواقع الخروج.

- لا جديد في الشوط الثاني فقد استمر لايبزيغ في الزحف نحو مرمى لوريس فيما تابع توتنهام سباته وعجزه عن تهديد مستضيفه.

نهاية الشوط الأول بتفوق استعراضي للايبزيغ أمام فريق مورينيو العاجز تماماً على تهديد مرمى مضيفه أو الثبات في مناطقه.

(45) - استعراض لايبزيغ يستمر وأخطاء دفاع توتنهام لا تتوقف حيث كاد إيريك داير أن يتسبب في الهدف الثالث لولا براعة الحارس هوغو لوريس الذي أبعد كرة تشيك بصعوبة.

(28) - لايبزيغ يبحث عن أهداف أخرى ويستمر في المحاولة على مرمى لوريس حيث كاد فيرنر أن يرفع الغلة إلى ثلاثية بتسديدة أرضية أوقفها الحارس الفرنسي بصعوبة قبل أن يبعدها الدفاع.

(21) - خطأ كبير من سيرج أورييه الذي أهدى الكرة لأنخلينيو والأخير يلعب عرضيو محكمة على رأس سابيتسر الذي نجح في خداع هوغو لوريس وضاعف النتيجة للايبزيغ.

(19) - الظهير الأيسر المعار من مانشستر سيتي أنخيلينو يمرر لتيمو فيرنر والأخير يضيف الهدف الثاني لكن الحكم يلغيه بداعي التسلّل.

- بجاية صادمة لتوتنهام ومدربه البرتغالي جوزيه مورينيو الذي يعاني من قلة الحلول الهجومية في ظل كثرة الغيابات خاصة غياب هداف الفريق هاري كين والكوري الجنوبي سون.

(10) - هجمة منظمة سريعة للايبزيغ تصل على إثرها الكرة لتيمو فيرنر الذي سدّد بقوة اعادها له الدفاع ثم مررها إلى مارسيل سابيتسر الذي سدّدها زاحفة في زاوية بعيدة على الحارس الفرنسي هوغو لوريس مانحاً الأسبقية للايبزيغ.

- بهدف تعويض خسارته ذهاباً بهدف نظيف على ملعبه يدخل توتنهام المباراة بطموح قلب الأمور على الفريق الألماني الساعي إلى دخول التاريخ والتأهل إلى ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه.

تشكيلة توتنهام

تشكيلة لايبزيغ