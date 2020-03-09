وقطع لايبزيغ شوطاً كبيراً إلى الدور المقبل بحسمه مباراة الذهاب، حيث عاد الفريق الألماني بفوز غالٍ من لندن بهدف وحيد سجله نجمه الدولي تيمو فيرنر من ركلة جزاء.

وبلغ لايبزيغ ثمن النهائي للمرة الأولى في ثاني مشاركة له في المسابقة القارية الأسمى بعد الموسم ما قبل الماضي.

كورونا في قلب المعمعة

شدد لايبزيغ الأحد على أنّ مباراته مع توتنهام ستقام في موعدها وكما كان محددا سابقا بحضور الجماهير على الرغم من دعوات وزير الصحة الألماني ينز سباهن الى إلغاء "جميع الأحداث التي تشمل أكثر من 1000 شخص، حتى إشعار آخر".

وأكد لايبزيغ إنه "على اتصال وثيق بالسلطات الصحية ومع استمرار الأمور في الوقت الحالي، فإن المسار الطبيعي للمباراة، بما في ذلك المتفرجين، ليس مهددا".

وأدى انتشار فيروس "كوفيد-19" الذي أودى بحياة أكثر من 400 شخص في أوروبا، إلى إلغاء أحداث رياضية أو إقامتها من دون جماهير، ومنها مباراة باريس سان جرمان الفرنسي وضيفه دورتموند الألماني المقررة الأربعاء في باريس ضمن إياب الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري الأبطال.

ويأمل لايبزيغ في استغلال عاملي الأرض والجمهور ومعاناة مضيفه لمواصلة مشواره الرائع في المسابقة هذا الموسم، والعبور الى ربع النهائي على حساب الفريق اللندني الذي حل في الموسم الماضي وصيفا لليفربول في مسابقة دوري الأبطال.

ولم يحقق توتنهام الفوز في مبارياته الخمس الأخيرة في مختلف المسابقات، وودّع مسابقة كأس الاتحاد الإنكليزي على يد نوريتش سيتي بركلات الترجيح، كما يحتل المركز الثامن في الدوري بفارق سبع نقاط خلف جاره تشيلسي صاحب المركز الرابع الأخير المؤهل للمسابقة القارية العريقة التي لم يغب عنها في المواسم الثلاثة الأخيرة.

وتراجعت نتائج توتنهام بقيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو في الآونة الأخيرة، في ظل غيابه نجمي خط هجومه الدولي هاري كاين والدولي الكوري الجنوبي سون هيونغ مين بسبب الاصابة، الى جانب لاعب الوسط الدولي الفرنسي موسى سيسوكو.