وسجّل للفريق المضيف كل من الأرجنتيني خواكين كوريا (12) وتشيرو إيموبيلي (27 من ركلة جزاء) في حين وقّع الهولندي رود فورمر (15) وهانس فاناكن (76) هدفي الضيوف.

ورفع لاتسيو رصيده إلى 10 نقاط في المركز الثاني خلف بوروسيا دورتموند الألماني المتصدر برصيد 13 نقطة والذي غنم النقاط الثلاث من رحلته إلى روسيا لمواجهة زينيت سان بطرسبرغ الأخير (نقطة يتيمة).

أما بروج فسينتقل للدوري الأوروبي بحلوله في المرتبة الثالثة برصيد 8 نقاط.

يذكر أنّ الفريق البلجيكي لعب منقوصاً من خدمات مدافعه الأيسر الأوكراني إدوارد سوبول الذي أقصي من الميدان منذ الدقيقة 39 لنيله بطاقتين صفراوين.

دورتموند يقلب الطاولة على زينيت

قلب بوروسيا دورتموند الطاولة على مضيفه زينيت سان بطرسبرغ وحوّل تأخره 1-0 إلى فوز ثمين 2-1 ليؤمن صدارته للمجموعة السادسة.

وتقدّم الفريق الروسي عبر المهاجم الأرجنتيني سيباستيان دريوسي (16) بيد أن نظيره الألماني عاد بقوة وعادل الكفة في مناسبة أولى من خلال البولندي لوكاش بيشتشيك (68) ثمّ خطف هدف الفوز بواسطة البلجيكي آكسل فيتسل (78).

موكوكو الأصغر

وشهدت مباراة دورتموند وزينيت تسجيل رقم قياسي لافت، عندما بات الألماني-الكاميروني الأصل يوسوفا موكوكو أصغر لاعب يشارك في تاريخ المسابقة عن 16 عاما و18 يوما، وذلك بعدما دخل في الشوط الثاني مع تشكيلة الفريق الألماني.

ودخل موكوكو في الدقيقة 58 من المباراة بدلا من زميله فيليكس باسلاك.