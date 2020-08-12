كيلور نافاس "صمام الأمان" في الفريق الباريسي من قبل beIN SPORTS August 12, 2020 14:24 0:15 دقيقة تألق لافتٌ للحارس الكوستاريكي كيلور نافاس مع باريس سان جيرمان جعله صمام أمان الفريق الباريسي. تقارير إخبارية أتالانتا دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان كيلور نافاس -آخر الفيديوهات 3:45 دقيقة مواجهة مرتقبة بين باريس سان جيرمان وأتالانتا 6:01 دقيقة آخر أخبار مباراة باريس سان جيرمان وأتلانتا 2:08 دقيقة غاسبيريني يعول كثيراً على امكانيات مهاجمه زاباتا 0:15 دقيقة كيلور نافاس "صمام الأمان" في الفريق الباريسي 0:35 دقيقة بروكلين نيتس يتغلب على أورلاندو ماجيك 1:09 دقيقة دي يونغ: "برشلونة قادر على التتويج بدوري الأبطال" 1:05 دقيقة أتلتيكو مدريد يحط الرحال في لشبونة 0:40 دقيقة سان أنطونيو سبيرز ينتصر على هيوستن روكتس 2:10 دقيقة أوبلاك يتحدث عن صعوبة مواجهة لايبزيغ 0:50 دقيقة كازورلا سعيد بالانضمام إلى السد