- مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي بث مباشر اليوم
- غوارديولا يواجه زيدان وسط ظروف استثنائية ومعطيات جديدة
- آخر أخبار مسابقة دوري أبطال أوروبا
موعد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي
البث المباشر لمباراة ريال مدريد ومضيفه مانشستر سيتي اليوم الجمعة 7 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.
مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1 و beIN SPORTS HD 3.
مشاهدة مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .
للاطلاع على الباقات والمزايا العديدة والعروض الخاصة الكثيرة اضغط هنا وللاشتراك في beIN CONNECT اضغط هنا.