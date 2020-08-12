موعد مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا

البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا اليوم الأربعاء 12 آب/أغسطس انطلاقاً من الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 1.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وأتالانتا في بث مباشر عبر الانترنت

كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT .

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