كوكي: "قادرون على الفوز في مباراة الإياب" من قبل beIN SPORTS February 23, 2021 23:48 1:17 دقيقة قال لاعب أتلتيكو مدريد الإسباني كوكي إن فريقه سيعمل على قلب المعطيات في مواجهة العودة أمام تشيلسي الإنكليزي مشدداً أن "الروخيبلانكوس" قادر على تحقيق الفوز في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. وفاز تشيلسي على مستضيفه أتلتيكو مدريد 1-0، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الثلاثاء. مقابلات دوري أبطال أوروبا أتلتيكو مدريد تشيلسي كوكي -آخر الفيديوهات 1:17 دقيقة كوكي: "قادرون على الفوز في مباراة الإياب" 1:31 دقيقة جيرو: كنا على دراية بقوة منافسنا 1:07 دقيقة كومان: يجب أن نحافظ على تركيزنا 1:11 دقيقة توخيل: فوزنا جاء نتيجة العمل الجماعي 1:16 دقيقة ليفاندوفسكي يشيد بفوز بايرن ميونيخ على لاتسيو 4:59 دقيقة بايرن ميونيخ يضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال 3:04 دقيقة جيرو يمنح تشيلسي الأفضلية على حساب أتلتيكو مدريد 0:33 دقيقة الترجي يتعادل مع مولودية الجزائر ويبقى متصدراً 6:23 دقيقة زيدان يقرّ بصعوبة مباراة ريال مدريد وأتالانتا 0:10 دقيقة كومان: برشلونة لا يزال قادراً على المنافسة