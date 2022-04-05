كورتوا يطمح لمساعدة ريال مدريد على تجاوز عقبة تشيلسي من قبل beIN SPORTS April 5, 2022 19:37 0:55 دقيقة أكد تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد أن فريقه يرغب دائما في حصد الألقاب ويريد أن يثبت ذلك أمام تشيلسي في دوري أبطال أوروبا مضيفا أنه يطمح دائما لمساعدة الفريق على الفوز بعدم تلقّي الأهداف. مقابلات تيبو كورتوا دوري أبطال أوروبا ريال مدريد تشيلسي -آخر الفيديوهات 1:00 دقيقة مانشستر سيتي (0) وأتلتيكو مدريد (0) البث المباشر 0:57 دقيقة توخيل يعوّل على دعم جمهور تشيلسي في مواجهة ريال 0:55 دقيقة كورتوا يطمح لمساعدة ريال على تجاوز عقبة تشيلسي 0:40 دقيقة إقالة "مينديليبار" من تدريب ديبورتيفو ألافيس 0:43 دقيقة كانساس يحرز لقب دوري الجامعات الأميركي لكرة السلة 0:30 دقيقة سحب قرعة الأدوار الإقصائية في دوري أبطال إفريقيا 0:55 دقيقة الأرجنتين تستضيف إحدى بطولات بريميير بادل 0:27 دقيقة قرعة ربع نهائي كأس الاتحاد تسفر عن مواجهات قوية 1:08 دقيقة انطلاق المرحلة الثانية من بيع تذاكر المونديال 3:44 دقيقة مواجهة الخزري للديوك تثير الاهتمام في فرنسا