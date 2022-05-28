وحقق كورتوا لقبه الأول في دوري أبطال أوروبا بعد أن خاض النهائي ضد فريقه الحالي ريال مدريد حين كان حارساً للجار أتلتيكو مدريد 2014، واصفاً الشعور بأنه لا يصدق.

وقام كورتوا بـ9 تصديات في مباراة استحق فيها جائزة أفضل لاعب في المباراة وقد قال في السياق: "بعد التصدي الأول شعرت بأنه يوم جيد بالنسبة لي وقد لعبت موسماً جيداً وكان علي أن أقدم كل ما لدي في هذا النهائي".

وبحسب أوبتا ومنذ بداية حساب البيانات موسم 2003-2004، ثيبو كورتوا أكثر من تصدّى للكرات في نهائي دوري أبطال أوروبا (9) وأكثر من تصدّى في موسم واحد بالمسابقة (59).