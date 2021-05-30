كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا من قبل beIN SPORTS May 30, 2021 12:18 2:42 دقيقة الأنظار لم تتجه نحو ما يفعله اللاعبون فقط على الميدان، بل امتدت إلى المدرجات وحركات المدربين، مشاهد ستبقى راسخة بعد أن احتضنها اللون الأزرق. تقارير إخبارية نهائي دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات 2:42 دقيقة كواليس نهائي دوري أبطال أوروبا 1:24 دقيقة أُنس جابر مستعدة لبطولة رولان غاروس 2:11 دقيقة العربي يتوج بلقب كأس أمير دولة قطر في كرة اليد 2:31 دقيقة فينغر يتحدث عن أسباب تفوق تشيلسي على مانشستر سيتي 2:49 دقيقة تشيلسي يكتب التاريخ ويتوج في قلب ملعب " دراغاو" 0:31 دقيقة توخيل يصف مشاعره الخاصة بعد تتويج تشيلسي باللقب 2:02 دقيقة توخيل المتألق يواصل تفوقه على غوارديولا 1:23 دقيقة فيرنر: الفوز بدوري الأبطال يعني كل شيء 1:01 دقيقة سعادة غوارديولا بفضية دوري الأبطال تثير الجدل 2:04 دقيقة حكيم زياش: "لقد أتيت إلى تشيلسي لتحقيق الألقاب"