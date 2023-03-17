كلويفيرت: القرعة نتج عنها مواجهات قوية من قبل beIN SPORTS March 17, 2023 12:58 2:15 دقيقة تحدث باتريك كلويفيرت عن قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا التي قام بالمشاركة في سحبها موضحاً أن القرعة نتج عنها مواجهات قوية مثل قمة ريال مدريد حامل اللقب مع تشلسي. مقابلات دوري أبطال أوروبا -آخر الفيديوهات مواعيد هامة في ربع نهائي دوري المؤتمر 2:36 دقيقة بوتراغينيو: علينا تحقيق نتيجة إيجابية في الذهاب 1:18 دقيقة قرعة متوازنة في ربع نهائي الدوري الأوروبي 2:15 دقيقة كلويفيرت: القرعة نتج عنها مواجهات قوية 2:52 دقيقة ألتينتوب: إسطنبول جاهزة لاستضافة المباراة النهائية 1:58 دقيقة المدير الرياضي لمانشستر سيتي: مواجهة بايرن صعبة 1:19 دقيقة مواجهات محتدمة في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 5:33 دقيقة سبورتينغ لشبونة يقصي آرسنال ويعبر إلى ربع النهائي 3:25 دقيقة روما وليفركوزن نحو ربع نهائي الدوري الأوروبي 4:30 دقيقة وست هام يصعد إلى ربع نهائي دوري المؤتمر