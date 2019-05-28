وجاء تصريح كلوب في المؤتمر الصحفي الذي عقد في قاعة مؤتمرات ملعب أنفيلد ضمن اليوم المفتوح لنادي ليفربول قبل اللقاء المرتقب ضد توتنهام.

وأكد أن الجميع في الريدز متحمس لأنه يحصل على فرصة أخرى للعب نهائي أمجد الكؤوس "بالطبع يعطي ذلك الخبرة"، ولكن كما قال بوكتشينو هذا لا يصنع فارقاً حقيقياً في المباراة بل يتعلق الأمر في التعامل مع متغيرات المباراة".

وأضاف نسيطر على أحاسيسنا بشكل جيد، الإثارة كبيرة ونحن متطلعون لخوض النهائي وكل شيء جيد.

وبخصوص البرازيلي فيرمينو "هو يتدرب جيداً وسيكون موجود في الغد كل شيء جيد وأظن أنه سيكون جاهزاً".

وقال كلوب إنه لا يريد أن يقارن تدريب ليفربول الحالي بأي فريق دربه سابقاً خصوصاً في المباريات النهائية، مشيراً إلى أنه لم يكن جزء من فريق في نهائي أفضل من هذا.

واستعرض كلوب مشوار ليفربول في الدوري المحلي وفي الأبطال مؤكداً أن اللاعبين آمنو بأنفسهم حتى في المباريات التي خسروها مثل ذهاب نصف النهائي ضد برشلونة.

واستذكر كلوب مشاعر الحزن بعد نهائي كييف أمام ريال مدريد في الموسم الماضي، وقال إن الخطة كانت أن يعود الفريق لخوض النهائي، رغم أنه صعب جداً أن تلعب نهائي ثانٍ بهذا الحجم لسنة ثانية على التوالي.

وحول خصوصية اللقاء ضد فريق إنكليزي قال: "نحن نشعر أنها مباراة أوروبية خالصة وقد يحصل أن تجد فريقان من البلد ذاته، وربما يحصل في المستقبل مثلما كان الحال في إسبانيا، هذا نهائي أوروبي منفصل عن مبارياتنا معهم بالدوري".