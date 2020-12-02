كلوب: "فزنا بمباراة بالغة الصعوبة" من قبل beIN SPORTS December 2, 2020 01:18 1:59 دقيقة قال مدرب ليفربول الإنكليزي، الألماني يورغن كلوب، إن مواجهة أياكس الهولندي لم تكن سهلة بالمرة مشيراً إلى أن لاعبيه قدموا كل ما في جعبتهم. وتأهل ليفربول إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا إثر فوزه العسير على ضيفه أياكس بهدف دون رد. مقابلات أياكس دوري أبطال أوروبا ليفربول يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 1:59 دقيقة كلوب: "فزنا بمباراة بالغة الصعوبة" 4:50 دقيقة إنتر يستعيد آمال التأهل لثمن النهائي 3:24 دقيقة أتالانتا يتعثر بالتعادل مع ميتييلاند 3:56 دقيقة بورتو يصعد لثمن النهائي رغم التعادل مع "سيتي" 3:26 دقيقة ليفربول يضمن العبور إلى ثمن النهائي متصدراً 2:50 دقيقة بايرن ميونيخ يؤجل تأهل أتلتيكو مدريد 0:46 دقيقة سالزبورغ يحقق فوزه الأول في دور المجموعات 4:15 دقيقة ريال مدريد يسقط مجددًا أمام شاختار 0:43 دقيقة تيباس يتمنى عودة الجماهير إلى الملاعب في يناير 0:28 دقيقة رابطة الدوري الإيطالي تسلّط عقوبة على موراتا