كلوب جاهز لتحمل مسؤولية نتائج ليفربول October 31, 2022 20:03 1:17 دقيقة أكد يورغن كلوب مدرب ليفربول أنّه جاهز لتحمل المسؤولية بسبب النتائج الحالية للفريق، لكنه برر ذلك بسبب عدد المباريات والإصابات التي يعانيها الريدز. مقابلات دوري أبطال أوروبا يورغن كلوب -آخر الفيديوهات 0:43 دقيقة توتنهام لحسم تأهله من بوابة مارسيليا 1:06 دقيقة مدرب مارسيليا: التأهل سيكون مكافأة رائعة للاعبين 1:17 دقيقة كلوب جاهز لتحمل مسؤولية نتائج ليفربول 0:45 دقيقة نابولي ينهي تحضيراته لمواجهة ليفربول 0:33 دقيقة ميلان يمدد عقد بيولي حتى 2025 0:54 دقيقة لجنة الأخلاقيات ترفع تظلماً بسبب تصريحات أنشيلوتي 3:24 دقيقة الكشف عن الفعاليات الثقافية والترفيهية في مشيرب 0:29 دقيقة الباراغواي تفوز على قطر في بطولة العالم للبادل 0:38 دقيقة متطوعو قطر 2022™ يستكملون تدريباتهم للبطولة 0:39 دقيقة شكوك حول لحاق لوسيلسو بكأس العالم بسبب الإصابة