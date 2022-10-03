ويتصدر بروج المجموعة الثانية بعد فوزه على ضيفه باير ليفركوزن 1-صفر وسحق بورتو 4-صفر خارج ملعبه في نتيجتين مفاجئتين في بداية دور المجموعات.

وقال هوفكينز إن الأداء بثقة ضد أتليتيكو قد يحقق نتيجة إيجابية أخرى ويجعل الفريق قريبا من الأدوار الإقصائية.

وقال في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "علينا أن نظهر ثقتنا التامة. لم يكن هذا الوضع في الماضي. نحتاج إلى عقلية سليمة في هذه المسابقة ونحن نتخذ خطوات في هذا الاتجاه. إذا كنا جيدين في يوم ما يمكننا دائما الفوز مهما كان المنافس".

لكنه حذر من أن أتليتيكو، الذي فاز 2-1 على بورتو في مدريد لكنه خسر 2-صفر على ملعب ليفركوزن، سيكون عقبة كبيرة.

وقال هوفكينز "بالطبع نعرف أننا نواجه أحد الفرق الكبرى في أوروبا. حصد ست نقاط من ست متاحة منحنا الكثير من الثقة لكن أتليتيكو يشكل تهديدا هائلا ويملك الجودة داخل وخارج أرضه".

مواجهة كلوب بروج وضيفه أتليتيكو مدريد ستقام مساء الثلاثاء في تمام العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة وستبث عبر قناة beIN SPORTS XTRA 2.