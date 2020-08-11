كروشه يعتبر أنّ لايبزيغ وأتالانتا أمام فرصة تاريخية للفوز بالأبطال من قبل beIN SPORTS August 11, 2020 19:38 0:35 دقيقة يرى كروشه المدير الرياضي لنادي لايبزيغ الألماني أنّ نظام المباراة الواحدة المتبع بدءاً من ربع نهائي دوري أبطال أوروبا سيعزز من حظوظ فريقه للذهاب بعيداً في المسابقة. مقابلات دوري أبطال أوروبا لايبزيغ تصريحات -آخر الفيديوهات 2:35 دقيقة وولفرهامبتون يصطدم بإشبيلية في قمة مرتقبة 0:40 دقيقة ليفربول يكمل إجراءات ضم تسيميكاس 0:40 دقيقة كبار مسؤولي يويفا يخضعون لفحوص كورونا 0:33 دقيقة ريال يقرر عدم تفعيل بند التعاقد نهائياً مع أريولا 0:44 دقيقة الاتحاد القطري يسمح بالعودة التدريجية للجماهير 1:56 دقيقة أبرز ملامح "بطولة دوري الأبطال المصغرة" في لشبونة 0:38 دقيقة فالنسيا يعلن عن إصابتين بكورونا في صفوفه 4:58 دقيقة ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في صفوف المصري 0:50 دقيقة لوكاكو: بدنياً نحن على ما يرام 0:55 دقيقة باريلا: "كان يمكننا حسم الأمور مبكراً"