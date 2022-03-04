كارلو أنشيلوتي يؤكد أن كروس سيكون حاضراً في مباراة باريس سان جيرمان من قبل beIN SPORTS March 4, 2022 17:57 0:38 دقيقة أشار كارلو أنشيلوتي مدربُ ريال مدريد إلى أن الألماني توني كروس سيكون حاضراً في موقعةِ باريس سان جيرمان في دوري أبطال أوروبا. تقارير إخبارية توني كروس دوري أبطال أوروبا ريال مدريد -آخر الفيديوهات 0:52 دقيقة رينس الأسرع في التجارب الحرة الثانية لجائزة قطر 1:10 دقيقة توخيل: "لا بد من التركيز" 0:57 دقيقة الصينية زينكسيا تفوز بذهبية سباق 20 كلم 0:38 دقيقة كروس سيكون حاضراً في مباراة باريس سان جيرمان 0:23 دقيقة فيريرا مدربا جديداً لفريق الزمالك 0:28 دقيقة دياش يغيب عن الملاعب لفترة تتراوح بين 4 و6 أسابيع 1:35 دقيقة إشبيلية ينشد الفوز من بوابة ألافيس 2:41 دقيقة أنباء عن تلقّي أبراموفيتش عدّة عروض لشراء "تشيلسي" 0:51 دقيقة حظوظ دجوكوفيتش ترتفع للمشاركة في رولان غاروس 0:37 دقيقة بيندر يحقق أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى