ومن المنتظر أن يعقِد عـَدد من ممثلي اليويفا اجتماعات مع مسؤولين بريطانيّين خلال اليومين الحاليّين، لمناقشة كافّة الاحتمالات المتعلّقة بالنهائيّ الذي يجمع مانشستر سيتي وتشيلسي في التاسع والعشرين من مايو الجاري.

وأصبح اليويفا أمام ثلاثة مسارات حاليّاً إمّا بإبقاء المباراة في إسطنبول أو نقلها إلى ملعب ويمبلي، أمّا الاحتمال الثالث فهو نقل المباراة إلى البرتغال، وهو الخيار الذي برز بقوّة ٍ خلال السّاعات القليلة الماضية.

يأتي كل ذلك في الوقت الذي تتمنّى فيه جماهير الفريقَين نقلَ المباراة وذلك بعد اتّخاذ الحكومة البريطانيّة قـرارا بمنع السّفر إلى تركيا ووضعها في القائمة الحمراء، ومن المفترض أن يحصل كلّ فريق على أربعة آلاف تذكرة.