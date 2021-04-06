متابعة: مازن الريس

قاد البرازيلي فينيسيوس جونيور فريقه ريال مدريد الإسباني للفوز على ليفربول الإنكليزي 3-1 يوم الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ولمع نجم فينيسيوس بشكل لافت عندما سجل ثنائية من أهداف فريقه الثلاثة (27 و65) بينما تكفل أسينسيو بهدف (36).

ورفض المصري محمد صلاح أن يخرج دون وضع بصمته في المباراة بتسجيله هدف إبقاء الأمل (51) عندما كان ريال مدريد متقدماً بهدفين دون رد.

ويشكل هذا الانتصار دفعة كبيرة لكتيبة الفرنسي زين الدين زيدان قبل مباراتهم المنتظرة أمام برشلونة السبت المقبل، كما بات بطل إسبانيا قريباً جداً من نصف نهائي أبطال أوروبا قبل مباراة العودة أمام الريدز الأربعاء المقبل.

التغطية الخاصة لمباراة ريال مدريد وليفربول

(90+4) البديل البرازيلي رودريغيو يفوّت على ريال مدريد فرصة تعزيز الفوز.

(90+2) جهود صلاح تنتهي عند حافة منطقة الجزاء بعد إغلاق المنافذ من دفاع الميرنغي.

(87) ليفربول يفتقد للحلول قبل ثلاث دقائق من نهاية المباراة بسبب تمركز لاعبي ريال مدريد الجيد.

(77) تسديدة طائشة من الإسباني ألكانتارا بعد تمريرة صلاح الذكية.

(71) مجهود فردي مميز من فينيسيوس وتسديدة بنزيمة بين يدي أليسون.

هدف (65): فينيسيوس يتألق ويضيف الهدف الثاني له والثالث لريال مدريد.

(64) أسينسيو يضيع بغرابة مرتدة خطيرة.

(61) محاولة من الألماني كروس تعلو المرمى.

(54) البرتغالي غوتا كاد يعدل النتيجة ولكن ضربة الرأس أخطأت المرمى.

هدف (51): محمد صلاح يذلل الفارق بتسديدة جميلة.

انتهاء الشوط الأول بتقدم ريال مدريد بثنائية نظيفة.

(43) أسينسيو يهدر بغرابة فرصة الهدف الثالث.

هدف (36): أسينسيو يضيف الهدف الثاني بطريقة رائعة مستفيداً من خطأ دفاعي في إبعاد الكرة.

(32) فينيسيوس كاد يضيف الهدف الثاني وتدخل الدفاع في الوقت المناسب.

(31) مطالبة بنزيمة بركلة جزاء لا تجد أذاناً صاغية.

هدف (27): البرازيلي فينيسيوس يستغل هفوة دفاعية ويفتتح التسجيل لصالح ريال مدريد.

(25) عرضية البرازيلي كاسيميرو لا تشكل خطورة على مرمى مواطنه أليسون.

انتصاف الشوط الأول والحذر هو السمة السائدة على أداء لاعبي الفريقين وسط غياب الفرص الحقيقية للتسجيل.

(13) ضربة رأس من فينيسيوس تمر بجانب المرمى.

ريال مدريد الطرف الأفضل في أول 10 دقائق لكن التعادل السلبي لا زال مسيطراً.

(2) محاولة الفرنسي كريم بنزيمة المبكرة تمر بسلام على مرمى البرازيلي أليسون.

صافرة البداية

الحكم الألماني فيليكس بريش يدير القمّة المنتظرة

تشكيلة ريال مدريد

تشكيلة ليفربول