فينيسوس يعد بالقتال في مباراة الإياب February 26, 2020 23:25 1:17 دقيقة وعد البرازيلي فينيسيوس جونيور جماهير فريقه ريال مدريد الإسباني بتقديم مباراة قتالية في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنكليزي. وتلقى ريال مدريد صدمة قوية بخسارته على أرضه وأمام جماهيره أمام مانشستر سيتي 1-2. مقابلات ريال مدريد فينيسيوس جونيور -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة غوارديولا: أخطأت في الشوط الأول والمعركة لم تنتهِ 2:11 دقيقة زيدان لا يجد تفسيراً لتراجع لاعبيه 1:49 دقيقة عوار: خضنا المباراة بهدوء 3:31 دقيقة يوم مميز في دوري الأبطال.. كيف كانت تغطيتنا؟ 1:20 دقيقة ساري: يجب أن نلعب بشكل مختلف في مباراة العودة 1:17 دقيقة فينيسوس يعد بالقتال في مباراة الإياب 2:12 دقيقة أوتامندي: قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير 0:20 دقيقة ماذا قالت أُنس جابر بعد بلوغها ربع نهائي قطر توتال 0:48 دقيقة ليون يصدم يوفنتوس ويصعب عليه مهمة العودة 0:40 دقيقة مانشستر سيتي يعود مظفراً بفوز ثمين من مدريد