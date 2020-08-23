فينغر: "بايرن ميونيخ لا يملك أفضلية على باريس سان جيرمان" August 23, 2020 20:36 4:06 دقيقة قال الفرنسي أرسين فينغر محلل قنوات beIN SPORTS إن بايرن ميونيخ الألماني لا يملك أفضلية على باريس سان جيرمان الفرنسي في نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ تصريحات أرسين فينغر -آخر الفيديوهات 5:08 دقيقة تأييد لاستمرار دوري الأبطال على الصيغة الحالية 0:36 دقيقة نيمار يختار الرقص والموسيقى للتركيز على النهائي 0:41 دقيقة بيكهام يوجّه رسالة خاصة لناصر الخليفي 4:49 دقيقة تعرف على الأجواء الموجودة في باريس وميونيخ 2:13 دقيقة نهائي "لشبونة" في زمن الكورونا 2:03 دقيقة بايرن ميونيخ نموذج استثنائي في الكرة الأوروبية 2:00 دقيقة باريس سان جيرمان "قاطرة" الكرة الفرنسية 3:33 دقيقة آخر الأخبار قبل نهائي دوري الأبطال 0:28 دقيقة حاتم الطرابلسي يرجّح كفّة سان جيرمان على بايرن 3:25 دقيقة كوفاتش يستهل مهمته مع موناكو بتعادل مثير