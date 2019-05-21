وشارك فيرمينو في تدريبات فريق المدرب الألماني يورغن كلوب في معسكره بإسبانيا بعد أن تعافى من إصابة عضلية غاب بسببها عن ثلاث مباريات.

وفي المرة الأخيرة التي ظهر فيها اللاعب الدولي البرازيلي، كان يجلس بين بدلاء ليفربول في الخسارة 3-صفر أمام برشلونة في الأول من مايو/أيار في ذهاب الدور نصف النهائي للبطولة.

وغاب فيرمينو عن تشكيلة فريقه التي حققت فوزا مذهلا إيابا على ملعب أنفيلد بنتيجة 4-صفر على برشلونة وهو ما جعل ليفربول يتأهل لخوض نهائي البطولة للمرة الثانية على التوالي.

ويأمل فيرمينو أن يعود إلى الفريق للمشاركة في نهائي إنكليزي خالص على ملعب واندا متروبوليتانو في مدريد في الأول من يونيو حزيران.

