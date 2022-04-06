وسجل هدف الفوز الهولندي أرنوت غروينفيلد في الدقيقة 8.

وسيقام لقاء الإياب في ملعب أليانز آرينا معقل العملاق البافاري يوم الثلاثاء القادم.

وأسقط فريق "الغواصات الصفراء" منافسه بايرن، المتوج 6 مرات بين عامي 1974 و2020، للمرة الاولى في 9 مباريات حيث لم يذق الأخير طعم الخسارة في المسابقة القارية هذا الموسم، اذ أنهى دور المجموعات بالعلامة الكاملة مع 6 انتصارات توالياً، قبل أن يتعادل مع سالزبورغ النمساوي 1-1 في ذهاب ثمن النهائي ليعود ويسحقه 7-1 إياباً.

كما دخل بايرن المباراة متسلحاً بعدم خسارته في مختلف المسابقات منذ 12 شباط/فبراير وسقوطه أمام بوخوم 2-4 في المرحلة الثانية والعشرين من "بوندسليغا"، ليسجل في مبارياته الأربع الاخيرة 16 هدفاً، إلا أن ذلك لم يشفع له أمام الفريق الاسباني.

ونفض فياريال غبار خسارتين توالياً في الدوري من دون أن يهز شباك منافسيه، أمام قادش 0-1 وليفانتي بهدفين نظيفين، برغم عودة هدافه الدولي جيرار مورينو.

كما حقق فياريال الفوز في أوّل ربع نهائي يخوضه في دوري الابطال منذ نيسان/أبريل 2009، حين خسر أمام أرسنال الإنكليزي 1-4 باجمالي المباراتين.

وكان فياريال حقق لقبه القاري الأوّل في تاريخه عام 2021 في مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ" على حساب مانشستر يونايتد الانكليزي بعد مباراة ماراتونية انتهت بركلات الترجيح 11-10 عقب التعادل 1-1 في الوقتين الأصلي والإضافي، ليضيف أوناي إيمري مدرب "الغواصات الصفراء" لقباً رابعاً إلى سجله في هذه المسابقة بعد ثلاثة مع مواطنه إشبيلية.

على ملعب "لا سيراميكا"، قرر يوليان ناغلسمان مدرب النادي البافاري اقحام المدافع الكندي ألفونسو ديفيس أساسياً بعدما غاب عن الملاعب منذ كانون الأول/ديسمبر الماضي بسبب التهاب عضلة القلب، فيما اعتمد في المقدمة كعادته على البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف المسابقة بـ 12 هدفاً، ولكن من دون أن يشكّل أي خطورة تذكر.

وفي شوط أوّل عقيم من بايرن ومن أوّل فرصة حقيقية افتتح أصحاب الارض التسجيل بعد 8 دقائق من صافرة البداية إثر لعبة مشتركة بين مورينو والأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو داخل المنطقة مررها خلفية إلى داني باريخو الذي سدد كرة قطعها غرونيفيلد بيسراه أرضية إلى الشباك، مسجلاً هدفه السادس في 9 مباريات في المسابقة الاوروبية هذا الموسم.

واعتقد الفرنسي فرانسيس كوكلان أنه ضاعف النتيجة عندما حاول تمريرة كرة عرضية من الجهة اليسرى توجهت مباشرة إلى شباك الحارس الدولي مانويل نوير، إلاّ أنّ الحكم ألغى الهدف بداعي التسلل (40).

مع بداية الشوط الثاني، استفاق بايرن من سباته بتسديدة من سيرج غنابري من الجهة اليسرى لم يتمكن توماس مولر من تحويلها إلى الشباك (50)، قبل أن يرد فياريال بعد ثلاث دقائق بتسديدة أرضية من مورينو غير المراقب تصدى لها القائم.

وحاول ناغلسمان تنشيط فريقه فأخرج مولر وغنابري وأدخل ليون غوريتسكا ولوروا سانيه في الدقيقة 62، إلاّ أن الحارس نوير المتقدم من مرماه كاد يقع في المحظور بعدما أخطأ في تشتيت كرة وصلت إلى مورينو الذي ارسلها طويلة ساقطة مرت بمحاذاة القائم الايسر (64).

وبعد تمريرة جديدة من المتألق لو سيلسو تابعها بيدراسا "على الطاير" من دون أن تهز الشباك (87)، أطلق الحكم صافرة النهاية.

