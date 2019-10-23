وافتتح ميرتينز التسجيل للضيوف بعد أن مهد الإسباني خوسيه كاييخون الكرة برأسه من خارج المنطقة الى داخلها امام البلجيكي الذي تابعها في سقف المرمى (17).

وعادل ميرتينز (32 عاماً) الذي انضم إلى نابولي عام 2013 رقم مارادونا مع النادي الجنوبي البالغ 115 هدفاً كثاني أفضل هدافين في تاريخ النادي بعد السلوفاكي ماريك هامسيك (121 هدفا).

وسجل مارادونا المتوج بكأس العالم عام 1986 هذا العدد من الأهداف مع نابولي في 188 مباراة خاضها بين عامي 1984 و1991.

وعادل النرويجي ايرلينغ هالاند النتيجة لأصحاب الأرض من ركلة جزاء (40) رافعاً رصيده الى خمسة اهداف في دوري الأبطال هذا الموسم بعد هاتريك في الفوز (6-2) على غنك في الجولة الأولى وآخر امام ليفربول في الثانية.

إلا أن ميرتينز أعاد التقدم للضيوف بعد أن وصلته الكرة من عرضية للفرنسي كيفن مالكوي عن الجهة اليمنى، تابعها في الشباك (64)، قبل أن يسجل هالاند هدف التعادل من رأسية إثر عرضية لزلاتكو يونوزوفيتش رافعاً رصيده إلى ستة اهداف في المسابقة (72).

إلا أن الكلمة الأخيرة كانت للورنتسو إنسينيي بعد أن وصلت كرة طويلة من خلف المدافعين لمرتنز مررها إلى الإيطالي داخل المنطقة اودعها المرمى (74).