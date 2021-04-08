فرحة في صفوف باريس سان جيرمان والصحافة الرياضية تثني على الفريق من قبل beIN SPORTS April 8, 2021 16:00 3:47 دقيقة عكست تصريحات إدارة النادي والمدرب ونجوم الفريق الفرحة الباريسية بالفوز في أليانز أرينا، لكن هذه الفرحة صاحبها تأكيد على أن هناك جولة أخرى يجب الاستعداد لها بشكل جيد. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا باريس سان جيرمان بايرن ميونيخ -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة سوانزي سيتي يحتجّ على العنصرية على طريقته ! 2:41 دقيقة الصحافة الألمانية تؤكد صعوبة مهمة بايرن في الإياب 3:47 دقيقة فرحة في صفوف سان جيرمان والصحافة تثني على الفريق 2:22 دقيقة عودة بالذاكرة إلى الكلاسيكو الأخير لهييرو 0:45 دقيقة إيطاليا تتقدّم ثلاثة مراكز في التصنيف 2:47 دقيقة أياكس "المنقوص" يستقبل روما في موقعة مرتقبة 2:48 دقيقة آرسنال يطمح لاستعادة توازنه من بوابة يوروبا ليغ 0:40 دقيقة تأجيل بطولة رولان غاروس لمدة أسبوع 1:07 دقيقة فينيكس يُسقط يوتا وعودة مثالية لدورانت 1:15 دقيقة توخيل: "واجهنا صعوبات لكننا لم نستسلم"