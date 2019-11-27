فالفيردي أكد أنه سعيد للغاية لأن فريقه تمكن من حسم الصدارة في أصعب مجموعات النسخة الحالية من مسابقة دوري أبطال أوروبا مؤكداً أن فريقه واجه منافسة شرسة من جميع فرق المجموعة بما فيها سلافيا براغ التشيكي.

وعرج المدرب الإسباني للحديث عن مواجهة دورتموند فقال إن برشلونة واجه فريقاً منظماً ولكنه تمكن من حسم الأمور مبكراً في الشوط الأول، وتحدث فالفيردي عن هدف برشلونة الثالث الذي سجله الفرنسي أنطوان غريزمان في الدقيقة 67 مؤكداً أنه سعيد بمردود غريزمان في اللقاء ولكنه لازال ينتظر الكثير من المهاجم الفرنسي الدولي نظراً للإمكانيات الرائعة التي يمتلكها.

وفي تعليق مدرب برشلونة على إصابة ديمبيلي فأعرب عن حزنه بسبب إصابته خاصة أنه قدم مباراة جيدة ولكنه شعر ببعض الآلام و"نتمنى عودته سريعاً".