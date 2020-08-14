غوارديولا يشيد بليون من قبل beIN SPORTS August 14, 2020 22:35 0:46 دقيقة أشاد الإسباني جوزيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الإنكليزي بمنافسه الفرنسي ليون مؤكدا أن ضمان التأهل إلى نصف النهائي لن يكون سهلاً. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا جوسيب غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 1:45 دقيقة أرنولد ينال جائزة أفضل لاعب شاب في الـ"بريميرليغ" 1:51 دقيقة حزن مدريد يزداد عقب خروج أتلتيكو 1:09 دقيقة البرازيلي ويليان إلى أرسنال بعقد لثلاثة أعوام 2:09 دقيقة كيف كانت تغطيتنا؟ 2:18 دقيقة ناغلسمان يوضح أسباب تفوق لايبزيغ على أتلتيكو مدريد 0:57 دقيقة برشلونة لم يتلقَّ أي عرض من طرف رونالدو 1:18 دقيقة فليك يؤكد جاهزية لاعبيه لمباراة برشلونة 3:30 دقيقة لايبزيغ يصنع التاريخ ويتأهل إلى نصف النهائي 1:37 دقيقة ماجر أسطورة خالدة في تاريخ دوري الأبطال 0:42 دقيقة بعثة فريق برشلونة تصل إلى لشبونة