غوارديولا معجب بأداء أتالانتا من قبل beIN SPORTS October 21, 2019 19:38 0:50 دقيقة أشاد مدرب مانشستر سيتي جوزيب غوارديولا بالمردود الذي يقدمه أتالانتا، مشيرا إلى أن الفريق الإيطالي لديه تشكيلة قوية خاصة في خط الهجوم. مقابلات أتالانتا دوري أبطال أوروبا غوارديولا مانشستر سيتي -آخر الفيديوهات 11:40 دقيقة موجز الأخبار 1:57 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 0:40 دقيقة مباراة سان جيرمان وكلوب بروج - التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة يوفنتوس ولوكوموتيف التغطية الخاصة 0:40 دقيقة مباراة ريال مدريد وغلطة سراي - التغطية الخاصة 0:30 دقيقة مباراة الهلال والسد - التغطية الخاصة 4:05 دقيقة الدوري الإسباني: أفضل 5 أهداف - الجولة التاسعة 3:45 دقيقة الدوري الفرنسي: أفضل 5 أهداف - الجولة العاشرة 3:20 دقيقة الدوري الألماني: أفضل 5 أهداف - الجولة الثامنة 2:27 دقيقة مسرح الأحلام يحمي فارسه من الخسارة أمام ليفربول