غوارديولا: أخطأت في الشوط الأول والمعركة لم تنتهِ من قبل beIN SPORTS February 27, 2020 00:14 3:00 دقيقة أظهر بيب غوارديولا مدرب مانشستر سيتي الاحترام لمنافسه ريال مدريد رغم الفوز عليها 2-1 في معقله سانتياغو برنابيو ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا. مقابلات -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة غوارديولا: أخطأت في الشوط الأول والمعركة لم تنتهِ 2:11 دقيقة زيدان لا يجد تفسيراً لتراجع لاعبيه 1:49 دقيقة عوار: خضنا المباراة بهدوء 3:31 دقيقة يوم مميز في دوري الأبطال.. كيف كانت تغطيتنا؟ 1:20 دقيقة ساري: يجب أن نلعب بشكل مختلف في مباراة العودة 1:17 دقيقة فينيسوس يعد بالقتال في مباراة الإياب 2:12 دقيقة أوتامندي: قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير 0:20 دقيقة ماذا قالت أُنس جابر بعد بلوغها ربع نهائي قطر توتال 0:48 دقيقة ليون يصدم يوفنتوس ويصعب عليه مهمة العودة 0:40 دقيقة مانشستر سيتي يعود مظفراً بفوز ثمين من مدريد