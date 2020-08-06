غارسيا: يوفنتوس يمتلك الأفضلية من قبل beIN SPORTS August 6, 2020 23:56 0:47 دقيقة أكد مدرب ليون رودي غارسيا أن يوفنتوس يمتلك الأفضلية على فريقه من حيث امتلاكه لياقة المباريات، لذلك فإن حظوظ الفريقين متساوية لبلوغ الدور المقبل رغم تفوق ليون في مباراة الذهاب. تقارير إخبارية دوري أبطال أوروبا يوفنتوس ليون -آخر الفيديوهات 0:47 دقيقة غارسيا: يوفنتوس يمتلك الأفضلية 2:58 دقيقة بازل يجدد فوزه على فرانكفورت ويمضي نحو ربع النهائي 3:29 دقيقة ولفرهامبتون يسطر تأهلاً تاريخياً إلى ربع النهائي 0:40 دقيقة يوفنتوس متفائل بإمكانية مشاركة ديبالا أمام ليون 0:32 دقيقة الريان يهزم السيلية ويواصل ضغطه على الدحيل 0:32 دقيقة السد يعلن تعاقده رسمياً مع كازورلا 3:13 دقيقة ليفركوزن إلى ربع نهائي الدوري الأوروبي 0:47 دقيقة رفض مقترح الإبقاء على التبديلات الخمسة في إنكلترا 4:08 دقيقة إشبيلية المتألق يطيح بروما ويتأهل إلى ربع النهائي 0:50 دقيقة يويفا يحدد أماكن "الأرض المحايدة" لموسم 2020-2021