عوار: خضنا المباراة بهدوء من قبل beIN SPORTS February 26, 2020 23:52 1:49 دقيقة أظهر حسام عوار نجم نادي ليون الفرنسي مزيداً من التواضع بمستوى مهارته وتميزه، خلال الفوز على العملاق يوفنتوس 1-0، ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا الأربعاء في فرنسا. مقابلات يوفنتوس ليون -آخر الفيديوهات 3:00 دقيقة غوارديولا: أخطأت في الشوط الأول والمعركة لم تنتهِ 2:11 دقيقة زيدان لا يجد تفسيراً لتراجع لاعبيه 1:49 دقيقة عوار: خضنا المباراة بهدوء 3:31 دقيقة يوم مميز في دوري الأبطال.. كيف كانت تغطيتنا؟ 1:20 دقيقة ساري: يجب أن نلعب بشكل مختلف في مباراة العودة 1:17 دقيقة فينيسوس يعد بالقتال في مباراة الإياب 2:12 دقيقة أوتامندي: قدمنا مباراة جيدة أمام فريق كبير 0:20 دقيقة ماذا قالت أُنس جابر بعد بلوغها ربع نهائي قطر توتال 0:48 دقيقة ليون يصدم يوفنتوس ويصعب عليه مهمة العودة 0:40 دقيقة مانشستر سيتي يعود مظفراً بفوز ثمين من مدريد