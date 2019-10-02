صلاح: "الفوز في دوري الأبطال لا يكون سهلاً" من قبل beIN SPORTS October 3, 2019 00:27 1:16 دقيقة أكد اللاعب المصري محمد صلاح بأن تحقيق الفوز في دوري الأبطال لا يكون سهلاً مهما كان اسم الفريق المنافس وذلك عقب فوز ليفربول على سالزبورغ 4-3. محمد صلاح -آخر الفيديوهات 2:12 دقيقة كلوب: "علينا تعلم الدرس" 1:16 دقيقة ساديو مانيه يتحدّث عن فريقه السابق 1:16 دقيقة صلاح: "الفوز في دوري الأبطال لا يكون سهلاً" 3:18 دقيقة ليون ينتزع فوزاً ثميناً من لايبزيغ 1:40 دقيقة لاوتارو مارتينيز: "عملنا بجد" 3:47 دقيقة زينيت يُكرم وفادة بنفيكا 4:53 دقيقة أياكس يُطيح بفالنسيا في معقله 4:02 دقيقة تشيلسي يظفر بالفوز على أرض مستضيفه ليل 1:46 دقيقة سواريز: "هذه صعوبة مباريات دوري أبطال أوروبا" 5:01 دقيقة محمد صلاح ينقذ ليفربول من "زوبعة" سالزبورغ