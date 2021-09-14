سولشار يعلق على تغيير كريستيانو رونالدو من قبل beIN SPORTS September 14, 2021 23:51 1:31 دقيقة اعترف النرويجي أولي غونار سولشار بصعوبة المهمة بعد طرد لاعب من صفوف فريقه مانشستر يونايتد ضد يونغ بويز، كما علق على تغيير كريستيانو رونالدو في المباراة التي عاد بها الشياطين الحمر بالخسارة 1-2 من سويسرا. يونغ بويز مانشستر يونايتد كريستيانو رونالدو أولي غونار سولشار -آخر الفيديوهات 1:31 دقيقة ناغلسمان: "علينا الحفاظ على تركيزنا" 1:10 دقيقة روميلو لوكاكو: زينيت فريق صعب ولديه خبرة جيدة 1:31 دقيقة سولشار يعلق على تغيير كريستيانو رونالدو 3:07 دقيقة تشيلسي يستهل دفاعه عن اللقب بفوز على زينيت 3:55 دقيقة يوفنتوس يتخطّى عقبة مالمو بيسر 3:54 دقيقة بايرن ميونيخ يُسقط برشلونة بثلاثية في عقر داره 5:10 دقيقة التعادل يخيم على مواجهة فياريال وأتالانتا 4:09 دقيقة في مباراة ركلات الجزاء إشبيلية يعادل سالزبورغ 4:13 دقيقة يونغ بويز يقلب الطاولة على مانشستر يونايتد 0:53 دقيقة كريستيانو رونالدو يواصل تطويع الأرقام القياسية