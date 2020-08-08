سواريز: "ندرك صعوبة المهمة" من قبل beIN SPORTS August 8, 2020 23:42 1:34 دقيقة أكد المهاجم الأوروغوياني لفريق برشلونة لويس سواريز بأن المهمة كانت صعبة من أجل تجاوز عقبة نابولي في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا. مقابلات دوري أبطال أوروبا لويس سواريز برشلونة -آخر الفيديوهات 1:34 دقيقة سواريز: "ندرك صعوبة المهمة" 3:44 دقيقة برشلونة يزيح نابولي ويعبر لربع نهائي الأبطال 4:23 دقيقة بايرن يكرر فوزه على تشيلسي ويبلغ ربع النهائي 0:26 دقيقة NBA: أنتيتوكونمبو وجيمس وهاردن يتنافسون على الأفضل 1:58 دقيقة السد يشعل الصراع على الدوري القطري 2:30 دقيقة رسمياً: أندريا بيرلو مدرباً جديداً ليوفنتوس 0:54 دقيقة الـ"يونايتد" أمام مهملة لحسم مسألة انتداب سانشو 0:42 دقيقة أتالانتا يتعرض لضربة موجعة 0:35 دقيقة مبابي وفيراتي في بعثة سان جيرمان 0:43 دقيقة دافيد سيلفا قريب من الانتقال إلى لاتسيو