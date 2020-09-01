وأسفرت القرعة التي تم تقسيمها على مسارين، مسار البطولة ومسار الدوري، عن النتائج التالية.

مسار البطولة

• سيواجه سلافيا براغ التشيكي الفائز من مباراة يانغ بويز السويسري مع ميدتيلاند الدنماركي

• الفائز من مواجهة ماكابي تل أبيب ودينامو بريست البيلاروسي سيلاقي ساليزبروغ النمساوي.

• أولمبياكوس اليوناني سيواجه الفائز من مباراة النجم الأحمر و أومونيا نيقوسيا القبرصي

• الفائز من مواجهة قره باغ من أذربيجان ومولده النرويجي مع المتأهل من مباراة فيرينتسفاورش المجري ودينامو زغرب الكرواتي

مسار الدوري

• كراسوندار الروسي سيلاقي الفائز من مباراة باوك اليوناني مع بنفيكا البرتغالي.

• الفائز من مباراة جنت البلجيكي مع رابيد فيينا النمساوي سيواجه المتأهل من مباراة دينامو كييف الأوكراني وألكمار الهولندي.

وستقام مباراة الذهاب في هذا الدور الحاسم يومي 22 و23 أيلول/سبتمبر على أن تجري مباريات العودة في التاسع والعشرين والثلاثين من الشهر الحالي، علما بأن استمرار التعادل سيعني لعب وقت إضافي ثم ركلات ترجيح لحسم الفرق المتأهلة إلى دور المجموعات.

ومن المقرر أن تجري قرعة دور المجموعات في الأول من تشرين الأول/أكتوبر القادم.

وسيتم توجيه الفرق الخاسرة من مباريات الدور الإقصائي للمشاركة في دور المجموعات ضمن مسابقة الدوري الأوروبي وستسحب القرعة يوم الثاني من تشرين الأول/أكتوبر.

