سبورتينغ يأمل في تحقيق انتفاضة على الأراضي الألمانية بعد أن كان قد خسر بهدف لخمسة أمام اياكس الهولندي في الجولة الأولى من منافسات المجموعة قبل نحو اسبوعين على ارضه ورغم صعوبة المهمة إلا أن الفريق البرتغالي يأمل في إظهار مستواه الحقيقي وصنع المفاجئة في ألمانيا بالذات.

