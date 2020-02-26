زيدان يوجّه رسالة لفينغر عبر beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS February 26, 2020 21:43 1:45 دقيقة امتدح الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد مواطنه أرسين فينغر محلل قنوات beIN SPORTS الذي أشاد بدوره بموهبة الأسطورة الفرنسية وبتواضعه كمدرب ولاعب سابق. مقابلات -آخر الفيديوهات 0:48 دقيقة ليون يصدم يوفنتوس ويصعب عليه مهمة العودة 1:45 دقيقة زيدان يوجّه رسالة لفينغر عبر beIN SPORTS 0:42 دقيقة رينجرز أول المتأهلين إلى ثمن نهائي الدوري الأوروبي 0:37 دقيقة التونسية أُنس جابر تبلغ ربع نهائي قطر توتال 0:31 دقيقة مانشستر سيتي يعود مظفراً بفوز ثمين من مدريد 11:07 دقيقة موجز الأخبار 0:39 دقيقة الاتحاد المصري يعاقب الزمالك 0:42 دقيقة اجتماع طارئ للإتحاد الإنكليزي بسبب تفشي كورونا 0:25 دقيقة ليفاندوفسكي يغيب شهراً للإصابة 0:33 دقيقة بيترا كفيتوفا إلى ربع نهائي قطر توتال