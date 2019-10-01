نجا ريال مدريد من الخسارة على أرضه وبين جماهيره أمام كلوب بروج وحول تأخره بهدفين إلى التعادل 2-2 الثلاثاء في إطار الجولة الثانية من مباريات المجموعة الأولى ضمن بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

أقيمت المباراة في سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي، وانطلقت على وقع مفاجأة مدوية عندما تقدم كلوب بروج بهدفين مبكرين عن طريق المهاجم النيجيري الشاب إمانويل دينيس بونافونتور في الدقيقتين 9 و39 قبل أن يسجل راموس هدف الريال الأول في الدقيقة 55 ويدرك كاسيميرو التعادل في الدقيقة 86.

بذلك حصل بروج على نقطته الثانية بعد أن كان تعادل في الجولة الأولى مع ضيفه غلطه سراي التركي بدون أهداف، فيما حصل ريال مدريد على نقطته الأولى بعد السقوط الكبير أمام باريس سان جيرمان في الجولة الأولى بثلاثية نظيفة.



أحداث المباراة لحظة بلحظة

الدقيقة 90 + 1 - راموس كاد أن يسطر ريمونتادا كبرى عندما تهيأت الكرة أمامه لإحراز هدف الفوز إلا أن حارس بروج ودفاع الفريق أنقذ الفريق لتنتهي المباراة بتعادل مثير (2-2) بين الفريقين.

الدقيقة 85 - أخيراً محاولات ريال مدريد تؤتي ثمارها توني كروس أرسل كرة عرضية ارتقى لها كاسيميرو محرزاً هدف التعادل.

الدقيقة 84 - فورمار لاعب بروج يطرد بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثانية

الدقيقة 70 - هدوء في رتم المباراة الريال يحاول إدراك التعادل إلا أن دفاع كلوب بروج وحارسه تمكنا من إفساد كل محاولات الفريق الملكي لتعديل الأوضاع.

الدقيقة 55 - ريال مدريد يعود إلى المباراة، القائد سيرخيو راموس يحرز هدف تقليص الفارق الذي انتظر الجميع حتى تأكد حكم اللقاء من صحته باستخدام تقنية الVAR قبل احتسابه.

الدقيقة 54 - أريولا يرتدي قفاز الإجادة فور نزوله ويذود عن مرماه منقذا شباك الفريق الملكي من استقبال الهدف الثالث.

الدقيقة 46 - زيدان يجري تغييراً لافتاً بإخراج كورتوا والدفع بالحارس البديل أريولا

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول على وقع مفاجأة كبرى بتقدم كلوب بروج على مستضيفه ريال مدريد بهدفين دون رد..

الدقيقة 39 - دينيس يصنع التاريخ، مهاجم بروج اقتنص الكرة بعد خطأ قاتل من مودريتش ثم انفرد بالمرمى وسددها بإتقان معلناً الهدف الثاني وسط دهول الجميع.

الدقيقة 36 - بنزيمة يمرر لتوني كروس الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء فلعب الكرة من لمسة واحدة إلا أنها تهادت بغرابة إلى خارج الملعب.

الدقيقة 34- بيرسي تاو أفضل لاعبي كلوب بروج وورقته الرابحة كاد أن يضيف الهدف الثاني إلا أن يقظة كورتوا أنقذت الموقف

الدقيقة 28- مينيوليه يتألق ويذود عن مرماه ببساله بعد أن تصدى لضربة رأس من المدافع فاران.

الدقيقة 24 - محاولات مضنية من ريال مدريد لإدراك الموقف قبل أن يزداد تأزماً، هازار يرفع كرة عرضية أخرجه قلب دفاع بروج برأسه فذهبت الكرة إلى توني كروس الذي سددها مباشرة ذهبت بقوة صوب المرمى إلا أن مدافع الضيوف أخرج الكرة إلى ركلة ركينة.

الدقيقة 9- بداية نارية للقاء بروج البلجيكي فاجأ الجميع، الجنوب إفريقي بيرسي تاو مرر من الجبهة اليسرى كرة أرضية للمهاجم النيجيري الشاب إمانويل دينيس بونافونتور الذي حاول أن يسيطر عليها إلا أن الكرة اصطدمت بقدمه وتهادت إلى المرمى بغرابة، انتظر الجميع بعد إحراز الهدف حتى يتم التأكد عبر تقنية الفيديو VAR قبل أن يحتسب حكم اللقاء البلغاري جورجي كاباكوف الهدف.

الدقيقة الخامسة - إنذار مبكر من ريال مدريد، بنزيمة ارتقة لكرة عرضية وسددها برأسه ذهبت فوق العارضة.

الدقيقة الأولى : انطلاق المباراة

تشكيلة الفريقين

ريال مدريد

حراسة المرمى - تيبو كورتوا

خط الدفاع : ناتشو – فاران – راموس – كارفاخال

خط الوسط: مودريتش – توني كروس – كاسيميرو

خط الهجوم: إيدين هازار- كريم بنزيمة - لوكاس فاسكيز

كلوب بروج

حراسة المرمى: سيمون مينيوليه

خط الدفاع: ماتا – ديلي – ميتشيل – ريكي

خط الوسط: فورمار – ريتس – فاناكين

للهجوم: دياتا – بونافونتور - تاو

