ووقّع البرازيلي رودريغو هدف المباراة الوحيد في الدقيقة (89).

فوز "قاتل"

قاد البديل المهاجم الدولي البرازيلي رودريغو فريقه ريال مدريد الإسباني إلى خطف فوز قاتل من مستضيفه إنتر الإيطالي بتسجيله الهدف الوحيد في قمة المجموعة الرابعة على ملعب "جوسيبي مياتسا" في ميلانو الأربعاء في الجولة الأولى من الدور الأول لدوري أبطال أوروبا في كرة القدم.

وكان ريال مدريد في طريقه إلى كسب نقطة ثمينة بفرض التعادل على إنتر الذي كان صاحب أفضلية نسبية أغلب فترات المباراة، لكن رودريغو، بديل لوكاس فاسكيز، اقتنص هدفا غاليا بعد هجمة منسقة قادها الدولي الأوروغوياني فيديريكو فالفيردي الذي مرر كرة على طبق من ذهب إلى البديل الآخر الدولي الفرنسي إدواردو كامافينغا الذي لعب مكان الكرواتي لوكا مودريتش، فهيأها بدوره إلى رودريغو أمام المرمى فتابعها "على الطائر" بيسراه داخل المرمى.

وكان إنتر ميلان صاحب الأفضلية منذ بداية المباراة وضغط بقوة تفاديا لسيناريو الموسم الماضي عندما سقط على أرضه أمام النادي الملكي بثنائية نظيفة في دور المجموعات بعدما كان خسر أمامه 2-3 في مدريد.

ويعود الفضل في الفوز الملكي أيضا إلى حارس مرماه الدولي البلجيكي تيبو كورتوا الذي تألق بشكل لافت وتصدى للعديد من الفرص الحقيقية خصوصا للأرجنتيني لاوتارو مارتينيز والبوسني إدين دجيكو.

وأبقى مدرب ريال مدريد الإيطالي كارلو أنشيلوتي على قائد المنتخب البلجيكي إدين هازار على دكة البدلاء مفضلا عليه لوكاس فاسكيز.

فوز تاريخي لشيريف تيراسبول



دشَّن شيريف تيراسبول المولدوفي المغمور مغامرته القارية بفوز تاريخي على ضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني 2-صفر.

وسجل المالي أداما تراوريه بتسديدة "على الطائر" (16) والغيني مومو يانسان بضربة رأسية (62) الهدفين.

وهي المرة الأولى التي يخوض فيها شيريف تيراسبول الذي يمثّل إقليم ترانسنيستريا الانفصالي الغامض، المسابقة القارية العريقة، حيث كانت مشاركته القارية سابقا في الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ".



